Großauftrag für die DC-Datacenter-Group GmbH: Das Wallmenrother Unternehmen plant gemeinsam mit zwei weiteren Firmen, der Süwag Energie AG (Frankfurt) und der Noris Network AG (Nürnberg), den Bau eines gemeinsam betriebenen Rechenzentrums in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main. Die Beteiligung der drei Partner an der noch zu gründenden Gesellschaft soll zu gleichen Anteilen erfolgen, heißt es in einer Pressemitteilung der DC-Datacenter-Group.