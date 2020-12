Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 20:58 Uhr

Hamm an der Sieg

Großer Einsatz der Feuerwehr: Brand in Firma in Hamm

Am Dienstagnachmittag ist bei der Firma TMD Friction in Hamm an der Sieg ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Hamm/Sieg und Wissen waren mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort.