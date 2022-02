Eine absolut positive Bilanz der ersten Woche des „Impf-Containers“, der seit Montag vorm MVZ am Kirchener Krankenhaus für kurz entschlossene Impfbereite steht, kann man am DRK-Krankenhaus Kirchen ziehen. Das „niederschwellige Angebot“, für das keine Anmeldung nötig ist, wurde bereits in der ersten Woche von fast 200 Menschen angenommen. Darunter sind sogar einige Erstimpfungen und die erste Viertimpfung.