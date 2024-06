Plus Daaden

Großer Andrang bei Ausbildungsbörse in Daaden: Vom Praktikum beim Bestatter in die Altenpflege

Von Gaby Wertebach

i Die Ausbildungsbörse der Hermann-Gmeiner-Realschule plus bot ein breites Spektrum an Karrieremöglichkeiten. Foto: Gaby Wertebach

Die 17. interne Ausbildungsbörse in der Turnhalle der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden, veranstaltet in Kooperation mit der Verbandsgemeinde (VG) Daaden-Herdorf, war so stark frequentiert, dass es zeitweilig kaum ein Durchkommen gab. Verantwortlich für die Organisation und Durchführung waren Berufscoach Christine Schlosser, Berufswahlkoordinatorin Nadine Krämer und Hausmeister Manfred Gawlik in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung.