„Hier steppt der Bär“, war die erste spontane Reaktion von Sabine Becker-Kreimer, als sie Donnerstagvormittag den Blick über die lange Schlange an Impfwilligen vor dem Bürgerhaus in Daaden schweifen ließ. Seit August ist Becker-Kreimer mit ihrem 14-köpfigen mobilen Impfteam in Rheinland-Pfalz unterwegs – am Donnerstag machte der rot-weiße Impfbus auch am Daadener Fontenay-le-Fleury-Platz Halt, wo die nächsten acht Stunden Hunderte Menschen für eine Impfung anstanden.