Altenkirchen

Großeinsatz in Altenkirchen: Betrunkener löst falschen Notruf aus

Das dürfte ein teurer „Spaß“ für einen Mann werden, der am Sonntagmorgen die Einsatzkräfte in der Kreisstadt in Atem gehalten hat. Denn um 10.50 Uhr löste die Meldung eines Wohnungsbrandes in Altenkirchener Stadtteil Leuzbach, einen Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren von Altenkirchen und Neitersen, den Rettungsdienst und die Polizei aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Einsatzkräfte ohne Grund ausgerückt waren. Denn ein Betrunkener hatte den Brand schlichtweg erfunden. Gegen ihn wurde jetzt Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen erstattet. Weiterhin hat er laut Polizei Altenkirchen die Kosten des Einsatzes zu tragen.