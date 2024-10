Große Vorfreude in Flammersfeld: Regionalmarkt färbt die Herbstzeit bunt

Der Flammersfelder Regionalmarkt ist ein Sinnbild für die Stärke der heimischen Betriebe und der gesamten Region. Am Samstag steht die nächste Auflage an. Und ganz nebenbei dürfen sich die Kleinsten auf ein großes Abenteuer freuen.

Der Regionalmarkt in Flammersfeld ist traditionell ein starker Besuchermagnet.

Der Regionalmarkt in Flammersfeld ist traditionell ein starker Besuchermagnet. Foto: Dirk Fischer

Herbstliche Freuden in Flammersfeld: Am Samstag, 12. Oktober, startet wieder der beliebte Regionalmarkt rund um das Bürgerhaus. Der Markt erfreue sich stetig wachsender Beliebtheit, und die Leistungsgemeinschaft sei begeistert, wie gut der Markt bei Ausstellern und Besuchern ankommt, heißt es in der Ankündigung der Flammersfelder Leistungsgemeinschaft.

Dieses Jahr kann auch das Bürgerhaus innen wieder genutzt werden. Dessen Außenbereich wird gerade ausgebaut, bietet jedoch zum Regionalmarkt, dank des Engagements der ausführenden Firma Deimling, genügend Ausstellungsfläche.

Im Zirkuszelt werden Kinder zu Artisten. Foto: Momentia-Mitmachzirkus

Der Regionalmarkt verspricht erneut einen vielfältigen Mix von Anbietern, die mit ihrer dekorativen Handwerkskunst, landwirtschaftlichen Produkten, Dienstleistungen und einem breiten Sortiment an Handelswaren aufwarten. Dieser Markt ist ein Schaufenster für die Region, das eindrucksvoll zeigt, was sie zu bieten hat, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kulinarisch verlockend sind die Essensstände, die zum Mittagessen und zur Kaffeezeit einladen. Hier kommen nicht nur die Gaumen auf ihre Kosten, sondern es entsteht auch eine gesellige Atmosphäre, die den Markt gleichzeitig zu einem fröhlichen Fest macht, auf dem man sich mit alten Freunden und neuen Bekanntschaften trifft.

Ein besonderer Höhepunkt ist der Momentia-Mitmachzirkus für Kinder. Im Zirkuszelt dürfen die Kinder unter fachkundiger Anleitung als Artisten tätig werden. Der Organisator und Vorsitzende der Leistungsgemeinschaft, Dirk Fischer, äußert seine Vorfreude auf den Markt: „Der Flammersfelder Regionalmarkt ist nicht nur ein Ort des Einkaufens, sondern auch des gemeinsamen Erlebens und Genießens. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel Talent und Kreativität in unserer Region vorhanden sind.“

Der Regionalmarkt in Flammersfeld hat sich zu einem festen Bestandteil des Jahreskalenders entwickelt und ist ein Ereignis, auf das sich die Bewohner und Besucher gleichermaßen freuen. Er fördert nicht nur die lokale Wirtschaft, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und bietet eine hervorragende Gelegenheit, die regionale Vielfalt zu erkunden.

Der kommende Samstag verspricht also ein Tag voller Genüsse und Entdeckungen zu werden. „Daher laden wir Sie herzlich ein, den Flammersfelder Regionalmarkt zu besuchen und die Schätze unserer Region zu erkunden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen dieses besondere Ereignis zu genießen“, so der Vorsitzende Dirk Fischer weiter.