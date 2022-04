Die Reise in ein unbekanntes Land, die Ungewissheit und eine fremde Sprache: Theresa Günther aus Horhausen kann sich nur allzu gut vorstellen, wie sich die Menschen, die derzeit aus der Ukraine in den Kreis Altenkirchen kommen, fühlen müssen. Da die 27-Jährige selbst schon in einer ähnlichen Situation war und Ukrainisch spricht, hilft sie den Geflüchteten im AK-Land aktuell weiter. Ein Hilfsangebot, das gerne angenommen wird.