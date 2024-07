Plus Altenkirchen/München Große Lebensfragen künstlerisch verarbeitet: Westerwälderin zeigt Werke auch in München Von Annika Stock i Blick auf die Rückseite der Billboard-Kunsttafel, bei der das Motiv ambivalent gehalten ist: Handelt es sich hierbei um eine übergriffige oder fürsorgliche Geste des Menschen? Foto: Tobias Hase/Kulturreferat der LHM Sandra Schäfer geht mit ihren künstlerischen Projekten den großen Lebens- und Gesellschaftsfragen auf den Grund. „Mit 20 Jahren entschied ich mich, Kunst zu studieren, weil ich mich mit Zeichnungen, Fotografie und anderen Gestaltungselementen besser ausdrücken konnte als im wissenschaftlichen Rahmen“, berichtet die geborene Altenkirchenerin. Lesezeit: 4 Minuten

Aktuell ist eines ihrer Werke mit dem Titel „What is nature to your culture?“ (Übersetzt: „Was bedeutet Natur für ihre Kultur?“) an einem Billboard am Lenbachplatz in München noch bis Ende Juli ausgestellt. Die Motive für ihre Billboard-Arbeit hat sie im Rahmen der Public Art München erarbeitet. Die 54-Jährige hat schon ...