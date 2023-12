Plus Horhausen Größtes Bauprojekt im AK-Land: IGS Hohausen ist um ein Drittel gewachsen Es war das größte Bauprojekt im Kreis Altenkirchen der vergangenen Jahre und es hat insgesamt mehr als 9 Millionen Euro gekostet. Die Rede ist von der IGS Horhausen, die seit Baubeginn am 12. April 2021 um etwa 3300 Quadratmeter und somit um ein gutes Drittel der ursprünglichen Räumlichkeiten erweitert wurde. „Eine gute Investition“, da waren sich die Vertreter aus Politik, Verwaltung, Planung und Bildung einig. Von Thomas Hoffmann

Am Freitagnachmittag weihten sie die beiden neuen Gebäude, die sich nahtlos in den Altbestand einfügen, in einer Feierstunde ein. Zu der waren auch zahlreiche Schüler und Gäste gekommen. Die beiden Erweiterungsbauten enthalten Gemeinschaftsräume, eine Mensa, Turnhalle, Bibliothek und viele andere, für den modernen, zukunftsorientierten Schulbetrieb nahezu unverzichtbare Elemente, die dem ...