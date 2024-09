Plus Mudersbach

Größte Kirmes der Region startet am 4. Oktober: Mudersbach lockt wieder Besucher

i Am Freitag, 4. Oktober, startet wieder die Mudersbacher Kirmes. Vier Tage lang kann auf dem Otto-Hellinghaus-Platz gefeiert werden. Foto: Archiv Thomas Leurs

In der kommenden Woche ist es wieder so weit. Die Mudersbacher Kirmes, auch die „Mudersbacher Wiesn“ genannt, findet von Freitag, 4., bis Montag, 7. Oktober, statt. „Das größte Oktoberfest in Siegerland und Westerwald geht am Wochenende in seine 196. Runde“, wie Uli Merzhäuser, Vorsitzender des Bürgervereins Mudersbach (BVM) schreibt.