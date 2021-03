Von der Insolvenz der Bremer Greensill-Bank ist auch der Landkreis Altenkirchen betroffen. Darüber informiert die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Landkreis Altenkirchen hat demnach zuletzt in den Jahren 2019 und 2020 Termingelder in Höhe von insgesamt 3,6 Millionen Euro angelegt. Zwischenzeitlich wird gegen die Greensill-Bank mit Sitz in Bremen wegen Bilanzbetrugs ermittelt.