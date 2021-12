Ist der Kreisbeigeordnete Gerd Dittmann politisch ungeeignet zur Führung seines Geschäftsbereichs oder hat er in der „Causa Greensill“ den Kreistag und damit die Öffentlichkeit bewusst über entscheidende Tatsachen getäuscht? Auf diese Frage spitzen Fraktion und Kreisverband der CDU im Kreis Altenkirchen in einem Pressegespräch am Freitag massive Vorwürfe gegen den Grünen-Politiker zu.