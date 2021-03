Graffiti vor dem Siegener Marienheim: Eine Impfbanane als Auszeichnung

Als Zeichen der Wertschätzung einzelner Einrichtungen, die sich für das Impfen einsetzen, hat „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel das Symbol der Impfbanane kreiert. Diese ist nun auch im Marienheim in Siegen-Weidenau zu finden. Dort fand die erste Corona-Impfung in Nordrhein-Westfalen statt. In Anwesenheit von einigen Bewohnern sowie des Landtagsabgeordneten Jens Kamieth und von Einrichtungsleiter Jörg Boenig erhielt das Seniorenzentrum der Marien Gesellschaft Siegen von dem Kölner Künstler eine am Eingangsbereich gesprayte „Impfbanane“ als Auszeichnung.