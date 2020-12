Daaden

Während vielerorts bereits wieder Gotteshäuser unter strengen Corona-Schutzvorkehrungen geöffnet werden, finden in der evangelischen Barockkirche in Daaden derzeit noch keine Gottesdienste statt. Allerdings gibt es Überlegungen, dort ab Ende Juni wieder Gottesdienste mit Besuchern anzubieten. Eine Entscheidung darüber könnte in der nächsten Presbyteriumssitzung am 12. Juni getroffen werden.