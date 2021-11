In einem ökumenischen Gottesdienst der Notfall-Seelsorge im Kreis Altenkirchen wurde in der katholische Kirche St. Aloisius in Herdorf der Opfer von Unglücken und Katastrophen gedacht und für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, aus der Notfallseelsorge und den Rettungsdiensten gebetet.