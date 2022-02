Wenn in diesem Jahr die Kollekte für den Weltgebetstag in einer Teekanne eingesammelt wird, dann ist dies ein Symbol für das Land, das in diesem Jahr im Mittelpunkt stehen wird. Genauer gesagt sind es Frauen aus England, Wales und Nordirland, die zum gemeinsamen Gebet weltweit aufrufen. Das Motto lautet: „Zukunftsplan: Hoffnung“.