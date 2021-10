„Goldener Herbst“ auf dem Jobmarkt: Arbeitslosenquote imKreis Altenkirchen sinktauf 4,3 Prozent

In nackten Zahlen heißt das laut Pressemitteilung: Die Zahl der Erwerbslosen im AK-Land ist im Oktober gegenüber dem Vormonat um 218 auf nunmehr 3310 Betroffene zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind damit 832 Personen weniger arbeitslos gemeldet. Die aktuelle Erwerbslosenquote sinkt demnach um 0,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Die Geschäftsstelle Altenkirchen meldet dabei eine Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent. In Betzdorf liegt die Quote bei 4,5 Prozent.

„Der Oktober hat weiterhin erfreuliche Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt gebracht. Zwar ist zum Herbst stets eine Belebung am Arbeitsmarkt zu beobachten, besonders positiv zu werten ist in diesem Monat jedoch der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Jobcentern“, sagt Karl-Ernst Starfeld, Leiter der Neuwieder Arbeitsagentur.

Im Oktober ist die Zahl der arbeitslosen Menschen, die vom Jobcenter im Kreis betreut werden, um 138 auf 1825 Personen gesunken, im Vergleich zum Vorjahresmonat dagegen um sechs gestiegen. „Viele Menschen, die lange Zeit ohne Arbeit waren, finden derzeit aber wieder eine sozialversicherungspflichtige Anstellung. Zwei Gründe dafür dürften der aktuell weiter verschärfte Fachkräftemangel und der generelle Arbeitskräftebedarf sein, unter anderem in der Gastronomie oder im Handwerk“, so Starfeld.

Wie dringend qualifiziertes Personal gebraucht wird, spiegelt sich laut Agentur im Bestand zu vermittelnder Jobs für den Kreis Altenkirchen. Er ist mit 1151 Stellen um 432 Stellen höher als im Oktober 2020. Im Monatsverlauf wurden dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcentern 198 Stellen gemeldet.

Abschließend ein Blick in den Kreis Neuwied, der auch von der Arbeitsagentur in der Deichstadt abgedeckt wird: Hier sank die Arbeitslosenquote im Oktober um 0,2 Punkte auf 4,4 Prozent. Vor einem Jahr lag der Wert bei 5,5 Prozent.