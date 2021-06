An der Sportplatzbrücke in Niederhövels ist es vor wenigen Tagen zu einem Konflikt zwischen Verkehrssicherungspflicht und Tierschutz gekommen: Quasi in letzter Sekunde machte ein Passant auf ein Gänsenest aufmerksam, welches zwischen einer Menge Treibholz verborgen war und beinahe zerstört worden wäre. Aber wie geht man nun mit den Nestern um?