Es gibt Momente und auch ganze Lebensphasen, die man nicht vergessen möchte. Magdalena Görg-Schuster kann dabei helfen. Auch wenn sie kostbare Erinnerungen nicht in Stein meißelt, so kann sie Wunderbares doch in Gips festhalten: Ob die Händchen des neu geborenen Kindes, die Pfote des geliebten Hundes, ein aus den Fingern gebildetes Herz – oder gleich einen kompletten Babybauch. Die Künstlerin aus Molzhain schafft in ihrem Atelier zeitlose Skulpturen des Privaten.