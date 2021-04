Gieleroth und Altenkirchen: Zwei weitere Testzentren gehen nun an den Start

Andreas Löffert ist der erste Bürger, der im mobilen Corona-Schnelltestzentrum im Gielerother Dorfgemeinschaftshaus von der Möglichkeit Gebrauch macht, sich auf das Virus testen zu lassen. Neben dem Standort in Gieleroth ging am gestrigen Donnerstag in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld auch ein Drive-in-Schnelltestzentrum im ehemaligen Rewe-Center-Parkhaus in der Kreisstadt an den Start. Somit schafft die Verbandsgemeinde weitere Möglichkeiten, um die Testmöglichkeiten in der Fläche abzudecken.