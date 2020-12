Betzdorf

In diesem Jahr ist bekanntlich nichts normal. „In diesem Jahr spürt jeder Einzelne, wie wichtig der lokale Einzelhandel ist“, findet die Aktionsgemeinschaft Betzdorf. Erinnert wird an den Lockdown und die verwaisten Innenstädte. „Dieses Bild möchte niemand dauerhaft sehen. So war es der Aktionsgemeinschaft Betzdorf auch 2020 ein wichtiges Anliegen, auf das ,Heimatshoppen' aktiv und mit Nachdruck hinzuweisen“, heißt es in einer Mitteilung. Mit Unterstützung der IHK Koblenz wurde dies zum dritten Mal in Folge beworben und mit einer großen Verlosung ausgeschmückt.