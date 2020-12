Wallmenroth

Noch fahren die Autos in Wallmenroth an der Hauptstraße 14 an einer Großbaustelle vorbei. Doch das soll sich in diesem Jahr noch ändern: Hier, im ehemaligen Küchenstudio Diehl, will der Unternehmer Mohammed Karakoyunlu aus Bruche mit einem Großhandel für Baubedarf einziehen. Die Sanierung läuft auf Hochtouren – der Umbau ist aufwendig. „Das Dach war eingestürzt und musste neu aufgebaut werden. Alles war kaputt, wir haben containerweise Müll entsorgt“, schildert er die Lage, wie er sie in dem leer stehenden Gebäudekomplex vorgefunden hat.