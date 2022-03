Gewalttaten in Siegen: Dreimal Widerstand gegen die Polizei

Gleich dreimal leisteten Personen am Wochenende in Siegen Widerstand gegen Polizeibeamte.

So sind gegen 10.50 Uhr drei Polizisten von einem 57-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades angegriffen worden, als sie den Mann nahe des Haupteingangs der „City Galerie“ kontrollieren wollten. Laut Polizeibericht baten die Ordnungshüter den Mann, der zuvor das Einfahrtsverbot in die Verbindungsstraße zwischen der Morleystraße und dem Bahnhof missachtet hatte, um seine Fahrerlaubnis und die Fahrzeugdokumente. Dieser schrie sofort los und schlug um sich. Er versuchte zudem, die Beamten zu treten. In Handschellen wurde der 57-Jährige zur Dienststelle gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Jetzt erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

Weil sie ihm nicht das zuvor sichergestellte Diebesgut zurückgeben wollten, wurde ein 33-Jähriger gegen 12 Uhr gewalttätig. Nachdem das Diebstahldelikt aufgenommen worden war, schlug er nach den Beamten. Am frühen Abend leistete eine 36-Jährige gegen 17.40 Uhr Widerstand, weil die Polizei sie in Gewahrsam nehmen wollte. Die alkoholisierte Frau hatte zuvor in der Siegener Innenstadt Passanten angepöbelt und gab keine Ruhe. Als sie schließlich zur Polizeiwache gebracht werden sollte, trat die Frau mehrfach nach den Einsatzkräften und beleidigte sie. Auch die beiden letztgenannten Personen erwarten nun Strafanzeigen.