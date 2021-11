Aus der Küche duftet es verführerisch: Köchin und Hauswirtschafterin Martina Runnebaum steht am Herd und kocht das Mittagessen für die Kinder und die Erzieher in der kommunalen Kindertagesstätte „Schatzkiste“ in Steinebach. Die Arbeit teilt sie sich mit ihrem Kollegen Daniel Strauch.