Emmerzhausen

Rund 300 Bürger haben am Sonntag am Stegskopf für eine Öffnung der befestigten Wege auf dem früheren Truppenübungsplatz demonstriert – und damit doppelt so viele, wie die Initiatoren um den Derschener Rolf-Dieter Wiederstein erwartet hatten. Treffpunkt für den geplanten Protestmarsch zum Nordtor des ehemaligen Lagers war die Skihütte auf dem Stirnskopf in Emmerzhausen.