Birken-Honigsessen

Seit Mitte Juli ist der Nahkauf in Birken-Honigsessen aus bekannten Gründen geschlossen, also seit mehr als einem Vierteljahr. In Teilen der Bürgerschaft herrscht Unverständnis, dass es nach der früh erfolgten Reparatur und der Schädlingsbekämpfung nicht erkennbar weitergeht. Eine gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Bau- und Liegenschaftsausschusses brachte lediglich die Erkenntnis, dass in dieser Angelegenheit eine juristische Auseinandersetzung zwischen der Ortsgemeinde und der Mieterin unausweichlich scheint.