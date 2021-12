Als Ende Dezember 1931, also genau vor 90 Jahren, die weit in der Region bekannte Grube „St. Andreas“ in Bitzen endgültig geschlossen wurde, war dies ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für die Region. Die zum Siegerländer Erzgebiet zählende Grube bedeutete über viele Jahrzehnte die finanzielle Existenz für die Bevölkerung der Gemeinden Bitzen und Forst und darüber hinaus.