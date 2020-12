Betzdorf

In Betzdorf ist eine Weihnachtsaktion für Bedürftige gestartet. Organisiert wird sie vom Gabenzaunteam sowie der evangelischen Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Tafel. Denn hier liegt das Problem: Die Einrichtung im evangelischen Gemeindezentrum in der Gontermannstraße bleibt weiter geschlossen.