Gesangspremiere begeistert: 19-Jähriger Sassenrother zelebriert seine Liebe zur Musik Von Claudia Geimer i Der junge Bass-Bariton Erik Scheid aus Sassenroth absolvierte im Betzdorfer Altenzentrum seinen ersten Soloauftritt mit Kunstliedern von Franz Schubert und Robert Schumann. Foto: Claudia Geimer Erik Scheid, 19 Jahre alt und Student der Schulmusik, feierte kürzlich seinen ersten Soloauftritt im Altenzentrum St. Josef in Betzdorf. Mit beeindruckender Stimme und einer Auswahl anspruchsvoller Kunstlieder von Franz Schubert bis Richard Strauss eroberte der junge Bass-Bariton die Herzen des Publikums. Für den Sassenrother ist klar: Es sollen noch weitere Auftritte folgen.

„Rappelt es noch?“, will Organist Franz-Josef Faßbender wissen. Erik Scheid schüttelt den Kopf. Nein, es rappelt nichts mehr vor dem ersten Soloauftritt des jungen Bass-Baritons aus Sassenroth in der Aula des Altenzentrums St. Josef in Betzdorf. Der 19-Jährige hat sich mit Faßbender am Klavier eingesungen und eingespielt. Kunstlieder hat er ...