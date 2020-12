Gesammelt und gepresst: Beroder freuen sich über Apfelernte

Berod

Wohlschmeckender Beroder Apfelsaft aus frisch gepressten Westerwälder Äpfeln erfreut sich großer Beliebtheit in der Gemeinde am Südrand des AK-Lands. Seit einigen Jahren lädt die Kommune ihre Bürger zur Herbstzeit auf die örtlichen Streuobstwiesen ein, um dort Äpfel zu sammeln und sie im Anschluss zu Apfelsaft pressen zu lassen. Etwa 15 Bürger, darunter zahlreiche Kinder, haben in den vergangenen Tagen unter anderem auf den Streuobstwiesen „Hellsteg“, „In der Trift“ bei Wahlrod und „In der Trift“ bei Lautzert etwa drei Tonnen Äpfel aufgesammelt. Anschließend wurden die saftigen Früchte der Sorten Bohnapfel, Boskopp, Sternrenette und Winterrambur mit Traktorenkraft und Anhängern zur mobilen Saftpresse der Firma Benjamin Junge aus Amteroth ans Bürgerhaus in Berod gebracht.