„Meine Hoffnung und meine Freude“ gehört zu den bekanntesten Gesängen aus Taizé. Die evangelische Kirchengemeinde Betzdorf hatte am Mittwochabend zu einem musikalisch gestalteten Gottesdienst in der Passionszeit eingeladen. Taizé, der kleine Ort in Frankreich, steht als Synonym für Glaube in Gemeinschaft, für intensives, gemeinsames Beten und Singen.