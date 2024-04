Plus Bitzen

Germania will künftig auf Kunstrasen spielen: Ascheplatz in Bitzen wird endlich grün

Von Rolf-Dieter Rötzel

i Die „Kaufmannshalde“ des TuS Bitzen soll einen Kunstrasenplatz erhalten. Man steht praktisch in den Startlöchern und wartet auf das Signal zum Baubeginn. TuS-Verantwortliche trafen sich jetzt mit den beiden Ortsbürgermeistern Jürgen Mai (links) und Armin Weigel (2. von links) zur weiteren Erörterung. Foto: Rolf-Dieter Rötzel

Die weit in der Fußballregion bekannte Bitzener „Kaufmannshalde“ wird sich farblich verändern: Aus Rot wird Grün. Nach jahrzehntelangem Trainings- und Spielbetrieb auf dem legendären Aschenplatz soll dieser nunmehr, möglichst noch in diesem Jahr, der Vergangenheit angehören und durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden. Damit ginge ein lang gehegter Wunsch des TuS Germania Bitzen, der auch Eigentümer der Sportanlage ist, in Erfüllung.