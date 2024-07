Plus Westerwald

Geringe Nachfrage: Plant DRK weitere Einschnitte für das Krankenhaus Altenkirchen?

i Finden zu wenige den Weg ins DRK-Krankenhaus Altenkirchen? Das eingeschränkte Leistungsangebot wird nach Umsetzung des Sanierungskonzepts laut Träger nicht ausreichend nachgefragt. Auch weitere Einschnitte sind laut Aufsichtsratschef Manuel Gonzalez denkbar. Foto: Markus Kratzer

Wird das Leistungsangebot des Krankenhauses in Altenkirchen nicht ausreichend angenommen? Liegt es vielleicht auch daran, dass über das Haus in der Öffentlichkeit (zu) schlecht geredet wird? Manuel Gonzalez, DRK-Landesvorstand und Aufsichtsratschef der DRK-Trägergesellschaft Süd-West, blickt – trotz fast überstandenen Insolvenzverfahrens – mit einigen Sorgen in Richtung Kreisstadt, will im Interview mit unserer Zeitung selbst weitere Einschnitte nicht ausschließen.