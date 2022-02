Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Anforderungen an den Bebauungsplan für das Wohngebiet „Auf dem halben Morgen“ in Malberg verschärft. Der Ortsgemeinderat musste daraufhin am Freitagabend noch einmal zurückrudern und die landschaftsplanerischen und naturschutzfachlichen Leistungen neu vergeben.