Vom Glasfaserausbau über die Entwicklung des Baugebiets „Auf dem Eichelchen“ bis hin zum geplanten Fachmarktzentrum, das anstelle des geschlossenen Rewe-Centers in absehbarer Zeit dem Handel in der Kreisstadt Auftrieb geben soll: Es sind gewichtige, zukunftsweisende Themen, mit denen sich der Altenkirchener Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschäftigt hat, die insgesamt 20 Punkte umfasste.