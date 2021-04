Die Standortfrage für den Neubau einer Kindertagesstätte in Brachbach ist weiterhin in der Schwebe. Der Bauplatz am Friedhof hat allerdings derzeit mehr Fürsprecher. Doch der Bau- und Umweltausschuss konnte sich in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Haupt- und Finanzausschuss am Mittwochabend in der Peter-Hussing-Halle noch nicht zu einer endgültigen Empfehlung für den Ortsgemeinderat durchringen.