Dauersberg

„Den Bereich betrete ich nicht mehr. Das ist mir zu gefährlich.“ Berthold Hammer aus Steineroth ist im geplanten Gewerbepark Dauersberg II unterwegs. Es ist eine bewaldete Fläche am Steinerother Sportplatz. Hier soll der Gewerbepark bald erschlossen werden. Einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt es dafür seit 2009. Aktuell protestiert der BUND gegen die Erschließung des Geländes. Aber Hammer (65), der sich intensiv mit Heimatgeschichte befasst, so auch mit dem Kriegsende 1945 in der Region, treiben noch andere Sorgen um.