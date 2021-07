Geplante Zusammenlegung kleinerer Wahlbezirke: Viele Gemeindechefs wollen eigene Wahllokale halten

Wie haben meine Mitbürger in meinem Heimatort abgestimmt? Das gehört für viele Einwohner kleiner Westerwaldorte – neben der Frage nach dem Gesamtergebnis – zu den spannenden Fragen nach einer Landtags- oder Bundestagswahl. Nach der Bundestagswahl am 26. September könnte sie für viele Gemeinden im AK-Land aber erstmals unbeantwortet bleiben, denn in vielen kleineren Dörfern dürften die Wahllokale geschlossen bleiben. Hintergrund ist eine Anordnung des Bundesinnenministeriums. Kommunalpolitiker und Ortsbürgermeister sind mit dieser Reform jedoch unglücklich.