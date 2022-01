Kircheib

Geplante Ortsumgehung im Raum Weyerbusch: Auch in Kircheib regt sich Widerstand

Inspiriert vom Widerstand in Weyerbusch, geht nun auch in Kircheib eine Bürgerinitiative an den Start. Einige Dorfbewohner hinterfragen die im Bundesverkehrswegeplan unter „vorrangigem Bedarf“ ausgewiesene Trassenführung der Umgehungsstraße nördlich oder südlich von Kircheib kritisch.