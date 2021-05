Der Eintritt von Moritz Schumacher in das Familienunternehmen schließt den Prozess des Generationswechsels an der Führungsspitze von Group Schumacher ab. Der Sohn von Fred Schumacher übernahm zum 1. April dieses Jahres die Position des Director Finance & Legal. Mit Moritz und seiner Schwester Selina Schumacher, die bereits 2018 in die operative Geschäftsführung des Unternehmens eingetreten war, steht jetzt die dritte Generation in der Verantwortung, teilt das Unternehmen mit.