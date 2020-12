Steineroth

Ortsbürgermeister Theo Brenner macht eine einladende Geste. „Schauen Sie sich erst einmal um“, sagt er nach dem Eintritt in den Garten. Gemeinsam schlendert er mit der Besucherin den Weg entlang. Zu schauen gibt es viel: Blumen, Pflanzen, Gemüse, Gräser in allen Farben, Blau, Gelb und Rot, und, wie sich bei später näherer Begutachtung herausstellt, in unterschiedlichen Duftnoten – „nicht wahr, es ist ein Hingucker“, meint Brenner, und er versucht auch erst gar nicht, seine eigene Begeisterung zu unterdrücken. Er und seine Mitstreiter, die den Gemeinschaftsgarten am Ortsausgang von Steineroth bewirtschaften, können wirklich zufrieden sein mit dem, was sie auf dem Feld haben entstehen lassen.