Harbach

Als kleinste Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Kirchen hat nun auch Harbach bei einer Sitzung des Ortsgemeinderats im Bürgerhaus für die Gründung einer gemeinsamen Anstalt öffentlichen Rechts, die sich um kleinere Straßenarbeiten kümmern soll. Damit sitzt das Dorf mit der Verbandsgemeinde, der Stadt Kirchen und den Ortsgemeinden Brachbach, Mudersbach und Niederfischbach in einem Boot. Nur der Ortsgemeinderat Friesenhagen hat sich dagegen entschieden, da es in der großen Fläche des Wildenburger Landes viele Wirtschaftswege gibt, die von der Anstalt nicht bedient werden könnten, fürchtet man in Friesenhagen.