Gemeinnütziger Verein aus Mudersbach: Pro-Fil spendet über 20 000 Euro an Hilfsbedürftige

Die Corona-Problematik beschäftigt uns seit vielen Monaten und verlangt uns viel ab, da die Einschränkungen unser tägliches Leben beeinträchtigen. Einen kleinen Eindruck, wie es in anderen Teilen der Erde aussieht, gab in der Jahreshauptversammlung des gemeinnützigen Vereins „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not“ dessen Vorsitzender Matthias Merzhäuser: „Während hier bei uns Kinderbetreuung zu Hause als Belastung empfunden wird und einige Partygänger am Wochenende Entzugserscheinungen haben, da Tanzklubs und Gastronomie geschlossen sind, wären an andern Orten der Erde Menschen froh, nur diese Probleme zu haben,“ beginnt Merzhäuser aus dem Siegerland bewusst und bekannt provokativ seine Äußerungen.