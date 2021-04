Gemeinde kauft Kneipe: Fortmehren will das Mehrbachstübchen zum Dorftreff machen

Kein Aprilscherz: Der Forstmehrener Ortsbürgermeister Steffen Weser hat am 1. April den Kaufvertrag unterschrieben, mit dem die Ortsgemeinde die frühere Gaststätte Mehrbachstübchen im Kuhweg erwirbt. In wenigen Wochen – nach Abtrag einer Grundschuld – geht das Gebäude, das bis Ende 2019 an einen Gastronom verpachtet war, endgültig in den Besitz der Ortsgemeinde über, wie Weser im RZ-Gespräch berichtet. Damit ist ein entscheidender Schritt vollzogen, um das Mehrbachstübchen künftig als Dorftreff nutzen zu können. „Dafür haben wir seit einem Jahr gekämpft“, sagt der Ortschef voller Freude.