Dauersberg

Die sehenswerte Freiluftkrippe an der katholischen Marienkapelle in Dauersberg leuchtet in trauter Eintracht mit der Dorfkirche. In der Dämmerung springt auch die kleine Laterne in der Krippe an. Starke Scheinwerfer tauchen die Kapelle gleichzeitig in ein gelbliches Licht.