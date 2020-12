Altenkirchen

Wer meint, Corona mache den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung, der hat nicht mit der Kreativität von Dennis Eichel gerechnet. In Altenkirchen zauberte er einen Drive-in-Weihnachtsmarkt herbei, der vorweihnachtliche Stimmung in den AK-Kreis bringt.