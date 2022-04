Friesenhagen

„Geliebte“ im Koffer: Unbekannter entsorgt Sexpuppe bei Friesenhagen

Von einer ungewöhnlichen Entdeckung berichtete ein Zeuge am Donnerstagnachmittag der Polizei in Betzdorf. Er gab an, dass auf einem Waldparkplatz nahe eines Wanderweges bei Friesenhagen ein Koffer mit einer Puppe entsorgt worden sei.