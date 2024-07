Plus Altenkirchen

Gelebte Tradition: Altenkirchener Schützen in Feierlaune

Von Thomas Hoffmann

i Die prachtvolle Parade am Sonntag auf dem Schlossplatz, bei der der noch amtierende König Thomas I, Niederhausen (rechts im Foto), gemeinsam mit Schützenmeister Jörg Gerharz zu den Klängen des Präsentiermarsches im Marschschritt und mit militärischem Gruß an den Formationen vorbeischritt, war nur einer der zahlreichen Höhepunkte des diesjährigen Schützenfestes der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845. Foto: Thomas Hoffmann

Es war ein Auftakt nach Maß, und es war ein Wochenende, in dem sich die Kreisstadt fest in die Hand der Schützengesellschaft 1845 Altenkirchen befand. Das lag nicht zuletzt an der perfekten Planung, mit der die Schützen um ihren Schützenmeister Jörg Gerharz dafür sorgten, dass die vielen Hundert Gäste von befreundeten Schützen und Musikvereinen sowie die Festbesucher eine bunte und sehr gelungene Mischung aus Tradition und Moderne erlebten.