Geldsegen aus Mainz: 1,27 Millionen für die Ganztagsschulen im Kreis

Das Geld speist sich demnach aus Bundesmitteln, die man zügig in Projekte vor Ort leiten wolle. „Von den 36,2 Millionen Euro, die Rheinland-Pfalz aus dem Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zur Verfügung stehen, wurden bereits fast 30 Millionen Euro bewilligt“, wird Ministerin Ministerin Stefanie Hubig (SPD) zitiert.

Unter anderem profitieren laut Ministerium folgende Schulen im Kreis von den Fördermitteln:

Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf: Das zukünftige Gebäude der Schule soll saniert und modernisiert werden. Der Umbau soll den Anforderungen einer künftigen Ganztagsschule in Angebotsform gerecht werden, weshalb Fördermittel im Wert von 969.860 Euro bereitgestellt werden. Im Rahmen des Umbaus werden Unterrichtsräume, Förderräume, Betreuungsräume, Spielräume und Ruheräume geschaffen, die von den Kindern auch während des Ganztagsangebotes genutzt werden können.

Um die Schüler während der Mittagszeit zu verpflegen, wird die Anschaffung verschiedener küchentechnischer Ausstattungen und Möbel gefördert. Zusätzlich wird die Anschaffung von Whiteboards vorangetrieben. Auch der Außenbereich profitiert von den Bewilligungen: Im Innenhof wird ein Spielgerät errichtet, so dass die Kinder spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten ausbauen können. Die vorhandenen Jalousien werden ersetzt, sodass eine Beschattung der Räume gewährleistet ist, und die Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Sonneneinstrahlung lernen können.

Sankt-Martin-Grundschule in Elkenroth: Hier werden verschiedene bauliche Maßnahmen mit 107.800 Euro gefördert. Zunächst sollen die Fenster des Schulgebäudes durch energetisch hochwertige Aluminiumfenster ersetzt werden. Dies fördert das Raumklima für Schüler und trägt zusätzlich zur Einsparung von Emissionen bei. Zur Schaffung eines angenehmen Akustikklimas werden Schallschutzmaßnahmen in den Fluren durchgeführt, von denen sowohl Schüler als auch Mitarbeiter profitieren. Zusätzlich wird die Südseite des Schulgebäudes mit neuen Sonnenschutzmaßnahmen ausgestattet, so dass die auf der Südseite gelegenen Räume unabhängig von Sonneneinstrahlen und Tageszeitpunkt genutzt werden können.

Maximilian-Kolbe-Schule in Scheuerfeld: Zur Umsetzung verschiedener baulicher Vorhaben werden der Schule 39.410 Euro bewilligt. Hiervon werden die barrierefreie Erschließung des oberen Schulhofes sowie ein barrierefreier Zugang zur Turnhalle gefördert, um körperlich beeinträchtigten Kindern die Möglichkeit der vollen Teilhabe zu geben. Aus baurechtlichen Gründen wird zudem noch ein zweiter Rettungsweg geschaffen, sodass im Ernstfall alle Kinder und Mitarbeiter zügig gerettet werden können.

Pestalozzi-Schule Altenkirchen: Die für die Schule bereitgestellten 13.140 Euro werden für die Anschaffung verschiedenen Mobiliars bewilligt. Bereits seit 2002 ist die Schule eine Ganztagsschule in Angebotsform, wobei das Angebot im Schuljahr 2021/2022 rund 130 Kinder nutzen. Für eine einheitliche Ausstattung der Mensa werden Tische und stapelbare Stühle gekauft, auch um ein gemeinsames Essen der Schüler zu ermöglichen. Da sich die Gruppenzahl stetig erhöht, werden auch die Gruppenräume mit Tischen, Stühlen sowie Schränken ausgestattet, damit die Kinder genügend und einheitliche Möbel zur Verfügung haben.